Hannover (dpa) - Ein dritter Lebensmittelskandal binnen weniger Wochen verunsichert die Verbraucher in Deutschland. Tausende Bauern haben Futtermittel mit krebserregendem Mais aus Serbien erhalten. Am stärksten betroffen ist Niedersachsen mit 3500 Höfen, wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover mitteilte. Fressen Kühe das Futter mit dem Schimmelpilzgift, reichert sich der Stoff in der Milch an. Hunderte Milchbetriebe wurden gesperrt. Eine Gesundheitsgefahr für Menschen sieht das Bundesinstitut für Risikobewertung aber nicht.

