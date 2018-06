Berlin (dpa) - Die von SPD und Grünen regierten Länder haben ihre neue Mehrheit im Bundesrat genutzt und einen Mindestlohn von 8,50 Euro durchgesetzt. Auch das von einer Koalition aus CDU und SPD regierte Saarland stimmte dafür. Nun muss der Bundestag entscheiden. Die Regierungskoalition kündigte an, die Bundesratsinitiative mit ihrer Mehrheit dort wieder zu kippen. Erstmals seit rund 14 Jahren verfügen SPD, Grüne und Linke nach dem jüngsten Regierungswechsel in Niedersachsen wieder über eine eigene Mehrheit in der Länderkammer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.