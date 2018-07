Köln (dpa) - Zirkusdirektor Bernhard Paul hat kein Verständnis für den Clown-Vergleich von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. «Ein Zirkusclown ist kein Depp, den man auf eine Stufe mit Berlusconi stellt», sagte der Chef des berühmten Circus Roncalli der dpa. Clown sei ein ehrenwerter, ganz schwieriger, sensibler, künstlerischer Beruf, meinte der Österreicher. In einem offenen Brief will Paul seinem Ärger über Steinbrück Luft machen.

