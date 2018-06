Hannover (dpa) - Knapp 4100 Unternehmen aus 70 Ländern zeigen in der kommenden Woche bei der weltgrößten Computermesse CeBIT in Hannover ihre Neuheiten. Das sind rund 100 weniger als im Vorjahr. Die Deutsche Messe AG gab die Ausstellerzahl am Freitag bekannt.

Kernthema der Messe (5. bis 9. März) ist das gemeinsame Nutzen von Daten und Dienstleistungen in der digitalen Wirtschaft. Unter dem Kunstbegriff «Shareconomy» stellen Unternehmen aus aller Welt ihre Angebote vor. Partnerland der CeBIT ist in diesem Jahr Polen. Premier Donald Tusk eröffnet die Hightech-Messe am Montagabend zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

