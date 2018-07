Frankfurt/Main (AFP) Aflatoxin B1 ist ein krebserregendes Gift aus Schimmelpilzen. Zwar kommen die Gift bildenden Pilze weltweit vor. Die optimale Temperatur für Giftbildung liegt jedoch zwischen 20 und 30 Grad Celsius. Deswegen kommen die Giftstoffe in der Landwirtschaft vor allem in warmen Weltregionen vor und weniger bei gemäßigtem Klima. Aflatoxine gelten laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Europa deshalb als "importierte Toxine".

