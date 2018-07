Berlin (AFP) Wegen eines gewalttätigen Übergriffs auf ein deutsches Fernsehteam in China ist am Freitag der Gesandte der chinesischen Botschaft ins Auswärtige Amt einbestellt worden. "Es wurde deutlich gemacht, dass dieser Übergriff in keiner Weise akzeptabel ist", erklärte das Ministerium in Berlin. Das Auswärtige Amt erwarte, "dass der Vorfall aufgeklärt und alles getan wird, damit sich derartige Vorfälle nicht wiederholen".

