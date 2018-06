Lima (AFP) In Peru ist ein deutscher Tourist Opfer eines Raubmordes geworden. Eine Quelle in der deutschen Botschaft in Lima bestätigte am Freitag einen Bericht der Tageszeitung "El Comercio", wonach der Mann vor drei oder vier Tagen ausgeraubt und ermordet wurde. Der 1966 geborene Deutsche war mit dem Fahrrad in dem südamerikanischen Land unterwegs gewesen, sein Leichnam wurde von Ureinwohnern am Rande einer Straße nahe der Ortschaft Alto Tajakusa entdeckt, rund 1200 Kilometer von der Hauptstadt Lima entfernt.

