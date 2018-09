Leipzig (AFP) Die von der SPD aus Rücksicht auf Analphabeten in Deutschland gewünschte Bebilderung des Bundestagswahlzettels stößt auf Ablehnung bei der FDP und auf Skepsis beim Bundesverband Alphabetisierung. "Wir sollten mit unserem Wahlzettel nicht in die Bildersprache abgleiten, so als seien wir ein Staat aus der 4. Welt", sagte FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle der "Leipziger Volkszeitung" vom Freitag. Entscheidend sei, dass man als Staat "nicht resigniert vor der Bildungsaufgabe, wonach alle Bürger ein Recht darauf haben, lesen und schreiben zu können".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.