Wellington (AFP) Der Internet-Unternehmer Kim Dotcom hat im Streit um seine mögliche Auslieferung in die USA eine juristische Niederlage erlitten. Ein neuseeländisches Gericht kassierte am Freitag die Entscheidung einer niedrigeren Instanz, wonach Dotcoms Anwälte Einsicht in sämtliche US-Akten zu dem Fall bekommen sollten. Das Berufungsgericht erklärte stattdessen, eine Zusammenfassung der Unterlagen reiche aus. Dotcom kündigte an, gegen die Entscheidung vorzugehen: "Der Kampf geht weiter. Die nächste Station ist der Oberste Gerichtshof Neuseelands", schrieb er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.