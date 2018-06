Köln (AFP) Der Chef des Circus Roncalli, Bernhard Paul, hat den SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück wegen dessen Clown-Vergleichs mit italienischen Politikern scharf angegriffen. Er fühle sich durch Steinbrücks Clown-Äußerung "vor den Kopf gestoßen", schrieb Paul dem SPD-Politiker in einem offenen Brief, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. "Ich bin mindestens so beleidigt wie der italienische Präsident", fügte der Zirkuschef hinzu.

