Luxemburg (AFP) Die Teuerung der Verbraucherpreise in der Eurozone hat sich im Februar auf 1,8 Prozent abgeschwächt. Damit sank die Inflationsrate den am Freitag von der EU-Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg veröffentlichten Zahlen zufolge unter die von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebte Zielmarke von 2,0 Prozent, bis zu der die Preisstabilität als gewährleistet gilt.

