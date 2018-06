Vatikanstadt (AFP) Nach dem Rücktritt Benedikts XVI. vom Papstamt sollen die ersten vorbereitenden Generalkongregationen für das Konklave zur Wahl eines Nachfolgers am Montag beginnen. Kardinaldekan Angelo Sodano habe die Kardinäle für den Tag per Brief zu einer ersten Zusammenkunft um 09.30 Uhr zusammengerufen, sagte Vatikansprecher Federico Lombardi am Freitag. Eine zweite Sitzung werde noch am selben Tag um 17.00 Uhr stattfinden. Wie viele Generalkongregationen es bis zum Beginn des Konklaves geben werde, sei offen.

