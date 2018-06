München (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat den FC Bayern für seine Dominanz in Fußball-Deutschland gelobt - und traut den Münchnern noch viel zu.

«Vor allem diese Konstanz, die Bayern zeigt, ist beeindruckend. Auffällig ist, dass sie vor allem defensiv sehr stabil, sehr kompakt sind. Und zwar als gesamte Mannschaft. Das ist sehr ausgewogen, deswegen sind sie so dominant und so stark», sagte der Nationalcoach der Münchner «tz» nach dem 1:0-Sieg des Rekordmeisters im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund.

«Was in Dortmund geleistet wird, ist sensationell. Aber eine Wachablösung sehe ich noch nicht», sagte Löw zum BVB, der den Bayern in den vergangenen beiden Jahren die Meisterschaft weggeschnappt hatte. Die Münchner seien nach wie vor eine Klasse für sich. «Sie sind der renommierteste Verein Deutschlands. Die kann man nicht innerhalb von zwei Jahren einfach so vom Thron stürzen.» Schon gar nicht, wenn es so gut läuft wie derzeit. Löw traut den Bayern auch in der Champions League viel zu: «Sie sind in jedem Fall ein Mitfavorit.»