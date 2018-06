Ramadi (AFP) Der irakische Finanzminister Rifaa al-Issawi hat am Freitag seinen Rücktritt bekanntgegeben. "Ich bin einer von Euch, und ich gebe heute bekannt, dass ich meinen Austritt aus der Regierung erkläre", sagte al-Issawi in Ramadi westlich der Hauptstadt Bagdad bei einer Demonstration gegen die Regierung. Der Sunnit Al-Issawi gehörte der mehrheitlich schiitischen Regierung von Ministerpräsident Nuri al-Maliki an. Seit Ende Dezember die Leibwächter des Ministers festgenommen worden waren, sieht sich al-Maliki einer Protestwelle ausgesetzt.

