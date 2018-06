Bagdad (AFP) Beim Sinken eines Restaurantschiffs in Bagdad sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben waren rund 150 Gäste an Bord des vor dem schicken Libanesischen Club in der irakischen Hauptstadt vor Anker liegenden Restaurantschiffs, als es am Donnerstagabend aus ungeklärter Ursache sank. Mindestens drei Menschen galten als vermisst.

