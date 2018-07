Rom (AFP) Im Berufungsprozess um seine Verurteilung wegen Steuerbetrugs hat Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi am Freitag seine Unschuld beteuert. "Ich bin an den mir vorgeworfenen Vergehen völlig unbeteiligt", sagte Berlusconi vor dem Berufungsgericht in Mailand. "Anstatt eine Goldmedaille vom Staat dafür zu bekommen, 56.000 Menschen einen Job verschafft zu haben, wurde ich zu vier Jahren Gefängnis verurteilt", fügte Berlusconi hinzu. In dem Prozess geht es um Berlusconis Firma Mediaset und künstlich in die Höhe getriebene Preise für Übertragungsrechte für Filme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.