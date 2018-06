Tokio (AFP) Der japanische Kosmetikkonzern Shiseido will ab April weitgehend auf Tierversuche verzichten. Alle Werke, auch die der Zulieferer, seien ab kommenden Monat verpflichtet, sich an die neue Regelung zu halten, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Der Verwaltungsrat beschloss die neue Richtlinie demnach bereits am Donnerstag. Shiseido verkauft viele Produkte in Europa; dort tritt am 11. März ein besserer Schutz von Versuchstieren in Kraft.

