Tokio (AFP) Zwei in Japan stationierte US-Soldaten sind wegen der Vergewaltigung einer Japanerin zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in Naha auf der Inselgruppe Okinawa verurteilte einen 24-Jährigen am Freitag zu zehn Jahren Haft, ein 23-Jähriger erhielt eine neunjährige Haftstrafe. Beide Männer hatten die Tat zuvor gestanden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.