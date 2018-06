Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Schauspieler James Franco (34) wird in Hollywood mit einem Stern geehrt. Am 7. März soll er die Plakette auf dem berühmten «Walk of Fame» im Herzen von Hollywood enthüllen, gaben die Veranstalter bekannt.

Franco («Milk», «127 Stunden») erhält den 2492. Stern auf dem Bürgersteig. Als Gäste sind Regisseur Sam Raimi und Komiker Seth Rogen eingeladen. Unter der Regie von Raimi ist Franco ab Anfang März als Zauberer in der Filmfabel «Die fantastische Welt von Oz» mit Co-Stars Mila Kunis und Rachel Weisz zu sehen.

Zuletzt begab er sich für Rogens Regie-Debüt «End of the World» vor die Kamera. Die Endzeit-Komödie mit Franco, Jonah Hill und Danny McBride dreht sich um die Schauspieler, die alle in Francos Haus in Los Angeles leben, während die Welt auf den apokalyptischen Untergang zusteuert. Im Frühjahr 2011 moderierte Franco gemeinsam mit seiner Kollegin Anne Hathaway die Oscar-Gala. Zugleich war er für seine Rolle in «127 Stunden» für einen Oscar nominiert.

Hollywood Walk of Fame