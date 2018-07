Mogadischu (AFP) Bei einem Doppelanschlag auf ein Restaurant in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Angaben von Zeugen mindestens zwei Menschen getötet worden. Zunächst sei ein mit Sprengstoff präpariertes Auto vor dem Restaurant am Strand von Mogadischu explodiert, sagte der Geschäftsmann Mohammed Abdulahi der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Als zahlreiche Menschen zum Tatort gelaufen seien, habe sich ein Selbstmordattentäter in der Menge in die Luft gesprengt.

