Acapulco (dpa) - Rafael Nadal ist auf dem besten Weg zu seiner dritten Finalteilnahme in Serie nach seiner Rückkehr auf die ATP-Tour. Der spanische Tennisstar erreichte bei den Mexican Open in Acapulco die Vorschlussrunde.

Nadal setzte sich mit 6:1, 7:5 gegen den Argentinier Leonardo Mayer durch. Im Halbfinale trifft der 26-Jährige auf Landsmann Nicolas Almagro, gegen den Nadal in acht Begegnungen noch nie verloren hat.

Im zweiten Spiel um den Einzug ins Endspiel stehen sich der an Nummer eins gesetzte David Ferrer aus Spanien und der Italiener Fabio Fognini gegenüber. Ferrer konnte das Turnier in den vergangenen drei Jahren gewinnen und ist dort seit 18 Partien unbezwungen.

Es könnte also zum spanischen Final-Duell des ehemaligen Weltranglistenersten Nadal gegen Acapulco-Dominator Ferrer kommen. Bereits bei den Turnieren in Viña del Mar in Chile und in Sao Paulo hatte Nadal es bis ins Endspiel geschafft.

In der brasilianischen Millionen-Metropole hatte er sogar seinen ersten ATP-Sieg seit dem Gewinn der French Open im vergangenen Juni gefeiert. Nadal hatte wegen einer Knieverletzung seit Juni 2012 mehr als sieben Monate pausieren müssen. Bei den Mexican Open könnte er seinen 52. Titelgewinn schaffen.