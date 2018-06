Los Angeles (AFP) Der konservative Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood unterstützt die Homeehe. Der Hollywood-Star schloss sich einer Initiative hunderter Mitglieder der US-Republikaner an, welche die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Partner öffnen wollen. Sein Name taucht in der Liste der der Unterstützer des Dokuments auf, das die Initiative am Donnerstag beim Obersten Gerichtshof der USA einreichte. Die Unterzeichner sähen "keine legitime, auf Tatsachen beruhende Rechtfertigung für eine Andersbehandlung gleichgeschlechtlicher Paare", heißt es in der Eingabe an das Gericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.