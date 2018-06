Washington (AFP) US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hat vor den Folgen der drohenden milliardenschweren Kürzungen im Militärhaushalt gewarnt. "Diese Unsicherheit gefährdet unsere Fähigkeit, alle unsere Missionen wirksam auszuführen", sagte Hagel am Freitag. Die Einschnitte "werden schmerzhaft sein, vor allem für unsere zivilen Mitarbeiter und deren Familien". Hagel drückte aber sein "Vertrauen" in die Politik in Washington aus, sich doch noch auf einen Kompromiss zu einigen.

