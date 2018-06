Jerusalem (AFP) Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat nach Presseinformationen die Veröffentlichung von Angeboten für Siedlerwohnungen im besetzten Westjordanland oder Ostjerusalem bis zum Ende des kommenden Besuchs von US-Präsident Barack Obama verboten. Wie die Zeitung "Maariv" am Freitag berichtete, erklärte Netanjahu in einem Erlass an die Zuständigen in den Ministerien für Verteidigung und für Wohnungsbau, es gehe darum, während der Visite "Peinlichkeiten zu vermeiden", nicht um einen Stopp des Siedlungsbaus.

