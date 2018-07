Kvitfjell (SID) - Ski-Rennläufer Josef Ferstl (Hammer) hat nach seinem überraschenden neunten Rang bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen seine gute Form bestätigt. Beim Abschlusstraining zur Weltcup-Abfahrt am Samstag im norwegischen Kvitfjell fuhr der Sohn des ehemaligen Kitzbühel-Siegers Sepp Ferstl mit der hohen Startnummer 42 auf Rang 16. Ferstl lag 1,84 Sekunden hinter der Bestzeit des WM-Dritten David Poisson aus Frankreich.