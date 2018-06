Oslo (SID) - Einen Tag nach den Männern haben auch die deutschen Biathletinnen beim Weltcup in Oslo die Podestplätze verpasst. Im Sprint über 7,5 km landete Einzel-Vizeweltmeisterin Andrea Henkel (Großbreitenbach) als beste DSV-Skijägerin auf dem sechsten Platz. Im Ziel hatte die 35-Jährige nach einem Schießfehler 51,9 Sekunden Rückstand auf die fehlerfreie Tagessiegerin Tora Berger aus Norwegen. Auf Rang sieben landete Debütantin Laura Dahlmeier (Partenkirchen/0 Fehler).

"Es war insgesamt okay, ich habe mich auf der Strecke aber nicht so gut gefühlt. Am Schießstand kam immer ein bisschen Wind rein. Deswegen sind auch Fehler passiert, die es normal vielleicht nicht gibt", sagte Henkel, die den deutschen Biathleten bei der WM mit Silber über 15 km die einzige Einzelmedaille beschert hatte. Nach ihrer Rückkehr von der nordischen Ski-WM schaffte es Miriam Gössner (Garmisch) nur auf Rang 24.

Zweitbeste Skijägerin am traditionsreichen Holmenkollen wurde überraschend die 19 Jahre alte Dahlmeier, die in ihrem ersten Weltcuprennen ohne Schießfehler blieb. "Ich war gar nicht nervös, es hat richtig Spaß gemacht", sagte Dahlmeier.

Fortgesetzt wird der Weltcup am Samstag mit den Verfolgungsrennen. Bei den Männern (15.45 Uhr/ARD) hat Arnd Peiffer die besten Chancen auf einen Podestplatz. Im Sprint hatte der frühere Weltmeister am Donnerstag den siebten Platz belegt und geht mit 29,6 Sekunden Rückstand auf den Norweger Tarjei Boe in die Loipe. Die Frauen starten zuvor um 14.00 Uhr. Am Sonntag stehen zum Abschluss zwei Massenstarts auf dem Programm.