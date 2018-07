Kairo (AFP) Bei Protesten in Ägypten haben Demonstranten am Samstag ein Polizeigebäude in Mansura im Norden des Landes gestürmt. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Mena richtete sich der Angriff gegen das ehemalige regionale Polizei-Hauptquartier, in dem weiterhin Büros der Sicherheitskräfte untergebracht sind. Nach Angaben der Sicherheitskräfte konnten Polizisten die Menge mit Tränengas zurückdrängen. Am Freitagabend war bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in Mansura ein Demonstrant getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.