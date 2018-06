Kairo (AFP) Im Süden Ägyptens ist es erneut zu religiösen Unruhen gekommen. Die Polizei ging am Freitag in der Stadt Kom Ombo gegen muslimische Demonstranten vor, die sich vor einer christlichen Kirche versammelt hatten, wie aus Sicherheitskreisen verlautete. Die Demonstranten vermuteten demnach, in der Kirche verstecke sich eine zum Christentum konvertierte Frau. Den Angaben zufolge bewarfen die Protestierenden die Polizei mit Steinen, worauf die Beamten mit Tränengas geantwortet hätten. Vor der Kirche hatte es schon am Donnerstag eine Demonstration gegeben.

