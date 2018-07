Hannover (dpa) - Nach dem entdeckten Schimmelpilzgift im Futtermais haben die Behörden in Niedersachsen mit der Untersuchung von möglicherweise belasteten Milchproben begonnen. Es seien um die 100 Proben bis zum Annahmeschluss bei den Laboren in Hannover und Oldenburg eingegangen, sagte eine Sprecherin des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Mit ersten Ergebnissen sei gegen Abend zu rechnen. Es sind Hunderte Betriebe betroffen. Die Kontrolleure wollen sicherstellen, dass keine mit Gift belastete Milch in den Handel kommt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.