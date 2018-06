Berlin (dpa) - Angesichts des Skandals um Tausende Tonnen verseuchtes Tierfutter wird der Ruf nach mehr und wirkungsvolleren Kontrollen lauter. Bauernpräsident Joachim Rukwied sieht vor allem die Futtermittelindustrie in der Pflicht. Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) sprach sich für strengere staatliche Kontrollen aus, die der Wirtschaft in Rechnung gestellt werden sollten.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch warf der Bundesregierung Versagen vor. Mehr qualifizierte Überwacher und eine Art Lebensmittel-Europol forderte der Präsident der Lebensmittelkontrolleure, Martin Müller.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass aus Serbien importierter Mais mit einem krebserregenden Schimmelpilz vergiftet ist. Der Mais ist auch an Rinder verfüttert worden. Aflatoxin gelangte so in die Milch. Besonders betroffen ist Niedersachsen, wo Hunderte Milchbetriebe vorsorglich gesperrt wurden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung sieht derzeit indes keinen Grund, vor dem Verzehr bestimmter Produkte zu warnen. Weitere Untersuchungen der Länderbehörden sollen Klarheit über das Ausmaß der Belastungen bringen. Bio-Betriebe sind nach ersten Erkenntnissen nicht betroffen.

Bauernpräsident Rukwied sagte der in Düsseldorf erscheinenden «Rheinischen Post» (Samstag): «Um einen Befall mit Schimmelpilzen auszuschließen, erwarte ich, dass das Futtermittelmischwerk entsprechende Kontrollen durchführt, beispielsweise Eingangskontrollen der Rohprodukte.» Der Landwirt müsse sich darauf verlassen, dass geliefertes Futter einwandfrei sei. «Wenn ein Schimmelpilz wie Aflatoxin im Mischfutter steckt, hat er keine Chance, dies zu erkennen», erklärte Rukwied.

Es habe sich gezeigt, dass die Eigenkontrollen der Agrarindustrie nicht hinreichend funktioniert hätten, sagte Landwirtschaftsminister Meyer dem Nachrichtenmagazin «Focus»: «Wir brauchen mehr staatliche Kontrollen und mehr Personal.» Die Kosten dafür sollten der Wirtschaft in Rechnung gestellt werden. So könne der Staat 30 bis 50 Millionen Euro im Jahr sparen. Es sei nicht einzusehen, dass der Steuerzahler dafür aufkommen müsse.

Für den Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure ist es Zeit für eine Entföderalisierung der Lebensmittelkontrollen und eine Bündelung der Kräfte, um die Probleme zentral angehen zu können. Vorsitzender Martin Müller forderte in der «Passauer Neuen Presse» (Samstag) europaweit intensivere Kontrollen von Lebensmitteln. «Wir brauchen eine Art Lebensmittel-Europol.» Foodwatch-Sprecher Martin Rücker sagte der Nachrichtenagentur dpa, der Bund habe es gescheut, die Futtermittelindustrie zu systematischen Kontrollen zu verpflichten. «Wir haben bei Futtermittelkontrollen erhebliche Schwachstellen, die eigentlich auch bekannt sind.» Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Bärbel Höhn, sagte im RBB-Inforadio, Untersuchungen dürften nicht nur auf kommunaler Ebene stattfinden.

Vor allem die Behörden in Niedersachsen, wo 3500 Höfe betroffen sind, warten derzeit auf schnelle Testergebnisse. Die Recherche nach dem Alarm eines Milchbauern aus dem Kreis Leer vom 5. Februar hatte noch gut 14 Tage gedauert, bis eine Schiffsladung aus Brake an der Weser als Gefahrenquelle festgestanden habe. Am 22. Februar hätten die Ergebnisse der amtlichen Tests vorgelegen, die eine Belastung der Sendung aus Serbien mit Aflatoxinen über der Höchstmenge belegten.

Michael Kühne von der niedersächsischen Kontrollbehörde Laves warnte vor Panik. Die bisher entdeckten Werte in dem verschimmelten und damit giftigem Futter seien viel zu gering, als dass daraus über den Umweg der Kuh am Ende in einer Milchtüte eine Krebsgefahr für die Verbraucher entstehe, sagte Kühne der dpa in Hannover. Die menschliche Leber sei imstande, die bisher entdeckte Belastung gefahrlos abzubauen.

Auch der Präsident des Instituts für Risikobewertung, Andreas Hensel, sagte der «Saarbrücker Zeitung» (Samstag): «Die bisher festgestellten Werte sind weit weg von einer lebertoxischen Wirkung für den Menschen.»