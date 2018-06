New York (dpa) - Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks nach zuletzt drei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg in der NBA gefeiert. Der deutsche Basketballstar steuerte am Freitag zum 98:90 der Texaner bei den Brooklyn Nets 20 Punkte bei.

Gemeinsam mit Vince Carter war Nowitzki damit erfolgreichster Werfer der Mavericks, zudem sammelte er acht Rebounds. Mit einer Bilanz von 26 Siegen und 32 Niederlagen hat Dallas als Elfter der Western Conference weiterhin nur wenig Chancen auf einen Playoff-Platz. Am Sonntag kommt es zum Texas-Duell mit den Houston Rockets. Deren deutscher Neuzugang Tim Ohlbrecht wurde beim 118:110 gegen die Orlando Magic noch nicht eingesetzt.