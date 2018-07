Berlin (AFP) Die SPD soll sich nach dem Votum eines Bürger-Konvents im Falle einer Regierungsübernahme für die Verlagerung der Bildungshoheit von den Ländern auf den Bund einsetzen. Insgesamt einigten sich die 300 teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger am Samstag in Berlin auf elf Punkte, die in das SPD-Wahlprogramm einfließen sollen. An erster Stelle stand dabei die Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn, weitere Vorschläge bezogen sich auf den sozialen Wohnungsbau, die Einbeziehung aller Bürger in die Krankenversicherung oder die finanzielle Entlastung der Kommunen.

