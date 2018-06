Berlin (AFP) Bei seinem Besuch der in der Türkei stationierten Bundeswehr-Einheiten hat auch Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) Probleme zwischen türkischen und deutschen Soldaten festgestellt. "Natürlich habe auch ich bei meinem Besuch in der Türkei gewisse Probleme wahrgenommen, obwohl ich eher die Schokoladenseite gezeigt bekomme", sagte de Maizière eine Woche nach seiner Stippvisite im osttürkischen Kahramanmaras der "Bild am Sonntag". Es müsse aber beachtet werden, "dass die Traditionen unterschiedlich sind", ergänzte er.

