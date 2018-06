Paris (AFP) Die französische Disco-Legende Régine will die Nutzung ihres Namens durch andere Unternehmer gerichtlich verbieten lassen. Die Sängerin und Schauspielerin habe feststellen müssen, dass ihre Marke und ihr Name widerrechtlich verwendet würden, erklärte ihr Anwalt am Samstag. Seine Mandantin habe "Régine" und "Régine's" als Marken schützen lassen. Die Betreiber eines Clubs in Paris, der früher Régine gehörte, versuchten sich dadurch aus der Affäre zu ziehen, dass sie die Namen "Chez Régine" und "Régine Club Paris" verwendeten, sagte der Anwalt. Dagegen gehe seine Mandantin nun vor einem Pariser Gericht vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.