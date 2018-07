Manchester (SID) - Ryan Giggs muss auf sein 1000. Pflichtspiel als Fußball-Profi warten. Der 39-Jährige wurde von Teammanager Sir Alex Ferguson am Samstag nicht in den Kader für die Begegnung des englischen Rekordmeisters Manchester United gegen Norwich City berufen. Damit könnte der Waliser sein Jubiläumsspiel in der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen Real Madrid bestreiten. Das Hinspiel endete in der spanischen Hauptstadt 1:1.

Giggs bestritt sein erstes Profispiel für Manchester am 2. März 1991. Zwölf Mal wurde er englischer Meister, zwei Mal gewann er mit ManUnited die Champions League.