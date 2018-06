Wolfsburg (dpa) - Der FC Schalke 04 hat seinen Aufwärtstrend in der Bundesliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wieder Kurs auf die Europapokal-Plätze genommen. Der Revierclub gewann zum ersten Mal seit gut zehn Jahren beim VfL Wolfsburg mit 4:1 (1:0) und schob sich vorerst auf Platz sechs.

Die Schalker sind nun seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Die Wolfsburger hingegen, die unbedingt Platz 15 verlassen wollten, müssen vier Tage nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale den Blick weiter nach unten richten. Das millionenschwere Team des Volkswagen-Konzerns gewann nur eines seiner zurückliegenden sieben Heimspiele.

Der starke Julian Draxler (33.) brachte S04 vor 29 326 Zuschauern in der VW-Arena nach einem klugen Angriff per Flachschuss mit seinem fünften Saisontor verdient in Führung. Ivica Olic (50.) glich mit dem Kopf zum 1:1 aus. Erneut Draxler (63.), der gut aufgelegte Jefferson Farfan (79.) und Klaas-Jan Huntelar (86.) mit seinem sechsten Saisontreffer schossen Schalkes zehnten Saisonsieg heraus.

Beide Teams versuchten in den ersten Minuten Sicherheit durch Kurzpässe in ihre Aktionen zu bringen. Doch plötzlich ging es ganz schnell: Draxler setzte Angreifer Huntelaar perfekt ein, der völlig frei aus kurzer Distanz an VfL-Keeper Diego Benaglio scheiterte (5.). Die Gäste aus Gelsenkirchen wirkten zunächst handlungsschneller als die behäbigen Wolfsburger. Mit zunehmender Dauer entwickelte sich aber eine ausgeglichene und flotte Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Nach einem Freistoß von Spielmacher Diego köpfte Innenverteidiger Simon Kjaer, der für den gesperrten Alexander Madlung in die Startelf gerückt war, völlig frei an die Latte (14.). Die Schalker machten das Zentrum dicht, so dass Wolfsburg meist über rechts mit Außenverteidiger Marcel Schäfer und Olic gefährlich wurde.

Die Gästeführung fiel auch über rechts: Vom starken Jefferson Farfan gelangte der Ball über Marco Höger zu Draxler, der den Ball in die lange Ecke schoss. Kurz zuvor musste der VfL einen weiteren Schlag hinnehmen, als Abwehrchef Naldo wegen einer Oberschenkelverletzung vom Feld humpelte (30.). Den Brasilianer ersetzte Sotirios Kyrgiakos. Für den baumlangen Griechen war es sein erster Einsatz in dieser Saison. Nach dem Rückstand wirkten die Gastgeber verunsichert und gestatteten dem Revierclub zu viel Raum. Draxler, der in der 40. Minute schon Torwart Benaglio umkurvt hatte, traf nur den Pfosten, und auch Sead Kolasinac verpasste das 2:0.

Für Wolfsburg scheiterte Diego mit einem satten 17-Meter-Schuss an Schalke-Keeper Timo Hildebrand noch vor der Pause. Kurz danach war aber der Ex-Münchner Olic mit dem Kopf nach einer Rechtsflanke des Portugiesen Vieirinha zur Stelle. Die Schalker blieben indes gefährlich und gingen durch das zweite Draxler-Tor erneut in Führung. Farfan machte nach einem Kontor dann alles klar, und Huntelaar setzte noch einen drauf.