Belfast (AFP) Im Zusammenhang mit den seit Wochen andauernden Protesten im nordirischen Fahnenstreit ist gegen zwei Männer Anklage wegen Teilnahme an ungenehmigten Demonstrationen und Anstiftung zu Straftaten erhoben worden. Ein 23-Jähriger, der als ein Anführer der Demonstrationen gilt, wurde am Samstag nach der Anklageverlesung in Haft genommen, ein 48-Jähriger kam unter strengen Auflagen auf freien Fuß.

