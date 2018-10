Berlin (dpa) - Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat nach Berichten über Auseinandersetzungen zwischen türkischen und deutschen Soldaten solche Vorfälle als nicht vertretbar bezeichnet. «Das darf natürlich nicht passieren», sagte er am Samstag in Berlin. Gabriel war gerade erst zu Besuch bei den deutschen Soldaten in der Türkei, die das Land vor Angriffen aus Syrien schützen sollen.

«Man muss immer wissen, dass dort zwei völlig unterschiedliche Kulturen aufeinander treffen», sagte Gabriel. Die Bundeswehr sei dort in einer türkischen Kaserne untergebracht. Es sei für einen türkischen Oberst keine einfache Situation, wenn er nicht mehr bestimme. «Da bedarf es bestimmt einer engeren Abstimmung.» Gabriel bezeichnete zudem die sanitären Anlagen in der Kaserne als recht problematisch.

Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hellmut Königshaus, hatte zuvor erhebliche Missstände moniert. Das geht laut «Süddeutscher Zeitung» aus einer Unterrichtung des Verteidigungsausschusses hervor, in der Königshaus Eindrücke von einem Truppenbesuch vor wenigen Tagen schildert. So habe ein türkischer General eine deutsche Soldatin geschubst, die den Verkehr der Delegationsautos beim Besuch von Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) habe regeln wollen. Sie habe danach über Prellungen geklagt.

