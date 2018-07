Göteborg (dpa) - Für Weitsprung-Europameister Sebastian Bayer ist der Traum vom Titel-Hattrick bereits nach der Qualifikation geplatzt. Der 26-Jährige verpasste am Samstag bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Göteborg mit nur 7,91 Metern das Finale der besten Acht.

«Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß. Ich war einfach zu dämlich, das Brett zu treffen», sagte der Europarekordhalter, der 2011 in Paris und 2009 in Turin jeweils die Goldmedaille bei der Hallen-EM gewonnen hatte. Der deutsche Meister Christian Reif erreichte dagegen mit einer persönlichen Hallen-Bestleistung von 8,15 Metern mühelos den Endkampf am Sonntag ab 17.00 Uhr.