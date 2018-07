Berlin (dpa) - Der umstrittene Geschäftsführer der Piraten, Johannes Ponader, ist in einer parteiinternen Umfrage abgestraft worden. Wie Ponader am Samstag selbst über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, haben ihm fast 1200 Parteimitglieder die Schulnote sechs gegeben, zusammen nur gut 600 die Noten eins bis vier.

Offiziell werden die Ergebnisse der Umfrage am Montag bekanntgegeben. Über die Hälfte der gut 5000 Teilnehmer wollte sich zu Ponader allerdings überhaupt nicht äußern. Ponader war in den letzten Monaten immer wieder zum Rücktritt aufgefordert worden. Ihm wird erhebliche Mitschuld am Niedergang der Partei in den Meinungsumfragen gegeben.

