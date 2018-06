New York (SID) - Basketball-Star Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben ihren Negativlauf in der nordamerikanischen Profiliga NBA gestoppt. Die Texaner setzten sich nach zuvor drei Niederlagen in Serie bei den Brooklyn Nets mit 98:90 durch. Nowitzki hinterließ einen starken Eindruck und erzielte wie sein Mannschaftskollege Vince Carter 20 Punkte. Olympiasieger Deron Williams brachte es für Brooklyn auf 24 Zähler, leistete sich allerdings auch sieben Ballverluste.

Trotz des Erfolges liegen die Mavericks mit 26 Siegen bei 32 Niederlagen nur auf dem elften Rang der Western Conference. Den achten und letzten Play-off-Platz haben weiter die Houston Rockets (32 Siege, 28 Niederlagen) inne. Die Rockets setzten sich ohne den Anfang der Woche unter Vertrag genommenen Tim Ohlbrecht bei den Orlando Magic mit 118:110 durch. Der deutsche Nationalspieler, der am Sonntag mit Houston das Nowitzki-Team empfängt, wartet damit weiter auf sein Debüt in der besten Liga der Welt.

Derweil gewann Titelverteidiger Miami Heat das Spitzenspiel gegen die Memphis Grizzlies mit 98:91 und feierte seinen 13. Sieg nacheinander. Für den Spitzenreiter der Eastern Conference überzeugte Dwyane Wade durch 22 Punkte und acht Vorlagen. Dagegen konnte Marc Gasol trotz 24 Zählern die erste Niederlage der Grizzlies, die Nummer vier im Westen, nach zuvor acht Siegen in Serie nicht verhindern.

Die San Antonio Spurs untermauerten durch ein 130:102 gegen die Sacramento Kings ihre Spitzenposition im Westen. Eine Verletzung des zuletzt überragenden Tony Parker trübte aber die Freude über den Sieg. Der französische Nationalspieler verstauchte sich im dritten Viertel nach einem Sturz das linke Sprunggelenk und fällt nach Angaben von Spurs-Coach Gregg Popovich für "eine Weile" aus.