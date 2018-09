Berlin (dpa) - Kurz nach der Zustimmung des Bundestags zum Bundeswehreinsatz in Mali ist ein deutsches Tankflugzeug mit 30 Soldaten an Bord in das westafrikanische Land geflogen. Nach Angaben der Bundeswehr traf der Airbus aus Köln-Wahn am Nachmittag in der senegalesischen Hauptstadt Dakar ein. Von dort aus soll das Spezialflugzeug französische Kampfjets in der Luft betanken. Ein erster Einsatz ist laut Luftwaffe bereits morgen geplant. Verteidigungsminister Thomas de Maizière rechnet damit, dass der Bundeswehreinsatz länger als das festgesetzte eine Jahr dauert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.