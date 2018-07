Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière rechnet damit, dass der Bundeswehreinsatz in Mali länger dauert und die auf ein Jahr befristeten Mandate nicht ausreichen. Er plädierte dafür, die Bevölkerung ehrlich über die Gefahren der Mission zu informieren. «Es könnte länger dauern, und ungefährlich ist es auch nicht», sagte er bei einer Veranstaltung des Reservistenverbands in Königsbronn. Der Bundestag hatte den Einsatz von bis zu 330 deutschen Soldaten in dem westafrikanischen Krisenland beschlossen. Konkret geht es um die Ausbildung der malischen Armee und um logistische Unterstützung.

