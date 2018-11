Erfurt (SID) - Eisschnellläufer Nico Ihle hat in Erfurt den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert und erstmals das Podium bei einem Weltcup erreicht. Der 27 Jahre alte Chemnitzer kam am Samstag über 1000 m nach 1:10,18 Minuten ins Ziel und landete mit dem zeitgleichen Russen Dimitri Lobkow auf dem dritten Rang. Der Sieg ging an Brian Hansen (USA/1:09,79) vor Weltmeister Stefan Groothuis (Niederlande/1:09,84). 1000-m-Spezialist Samuel Schwarz (Berlin) kam auf Rang sieben (1:10,31).