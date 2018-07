Garmisch-Partenkirchen (SID) - Für Ski-Rennläuferin Alice McKennis aus den USA ist die Weltcup-Saison vorzeitig beendet. Die 23-Jährige erlitt am Samstag bei ihrem Sturz bei der Abfahrt auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen einen Bruch des rechten Schienbeinkopfes. Die Siegerin der Abfahrt von St. Anton im Januar war mit dem Helikopter ausgeflogen worden. US-Verbandsarzt Kyle Wilkens teilte in einer Stellungnahme mit, weitere Untersuchungen würden folgen.