Bochum (dpa) - Als Zeichen für den Erhalt des Bochumer Opel-Werkes sind am Sonntag 7000 Menschen zu einem Solidaritätsfest in Bochum zusammengekommen. «Es geht nicht nur um die Zukunft des Werkes und der Marke Opel.», sagte der Bochumer Betriebsratschef Rainer Einenkel.

«Daran hängt auch die Zukunft einer ganzen Region», so Einenkel weiter. Betriebsrat, IG-Metall und die Stadtspitzen unterstrichen ihre Forderung nach Sicherheiten für alle Beschäftigten und konkrete Perspektiven für das Werk. Die Autoproduktion soll nach derzeitigem Stand 2016 in Bochum auslaufen. Die Nachtschicht soll schon in Kürze wegfallen.

Das Management hatte angekündigt, 1200 der mehr als 3000 Jobs erhalten zu wollen, unter anderem in der Komponentenfertigung und im Warenverteilzentrum.