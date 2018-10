Berlin (dpa) - Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) will noch vor der Bundestagswahl ein Konzept zum Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan vorlegen und sucht dazu auch den Konsens mit der Opposition.

Der Minister sagte «Bild am Sonntag: «Ich erarbeite dazu einen Vorschlag innerhalb der Bundesregierung. Diesen Vorschlag möchte ich dann auch mit der Opposition besprechen und ihn erst dann der Öffentlichkeit vorstellen. Das soll noch vor der Bundestagswahl geschehen, um für Klarheit zu sorgen.»

Nach den Worten de Maizières hat sich die Situation in Afghanistan leicht entspannt: «Generell hat sich in ganz Afghanistan die Sicherheitslage qualitativ leicht verbessert, bleibt aber zu beobachten.» Allerdings sei die Sicherheitslage in Afghanistan von Region zu Region unterschiedlich: «Im Norden ist die Lage deutlich besser als im Osten und im Süden.»