Peking (AFP) Bei einem Erdbeben im Südwesten Chinas sind Berichten der staatlichen Medien zufolge rund 20 Menschen verletzt worden. Der Erdstoß mit einer Stärke von 5,5 habe am Sonntag 700 Häuser in der Provinz Yunnan zum Einsturz gebracht, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Weitere 2500 Gebäude seien beschädigt worden. Das Zentrum des Bebens habe in neun Kilometern Tiefe und damit vergleichsweise nah an der Oberfläche gelegen.

