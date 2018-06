Berlin (AFP) Tausende Menschen haben am Sonntag in Berlin gegen den Teilabriss der weltbekannten East Side Gallery demonstriert. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich zeitweise bis zu 6000 Menschen an dem Protest. Sie wollen verhindern, dass einige der von Künstlern bemalten Mauerstücke versetzt werden, um Zugänge zu einer geplanten Brücke und einem Neubauprojekt zu schaffen. Als Redner traten auch Künstler und Politiker auf, darunter der DJ Dr. Motte und der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele.

