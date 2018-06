Berlin (dpa) - Fußball-Rekordmeister Bayern München empfängt im Halbfinale des DFB-Pokals den VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung in der ARD durch den deutschen Rennfahrer Timo Glock.

In der zweiten Begegnung kämpfen die beiden Bundesligisten VfB Stuttgart und SC Freiburg um den Einzug ins Finale am 1. Juni in Berlin. Die Halbfinals finden am 16. und 17. April statt.